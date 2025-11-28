Multan al Atlético de Madrid por racismo de aficionados en Champions League

La UEFA impuso una multa de 40 mil euros al Atlético de Madrid y una prohibición de venta de entradas para partidos como visitante, como sanción por el comportamiento racista y discriminatorio de sus aficionados durante el encuentro de la Liga de Campeones ante el Arsenal el pasado 21 de octubre.

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA especificó que 30 mil euros corresponden a “comportamiento racista y/o discriminatorio” por los cánticos con ruidos de dinero y saludos nazis realizados por seguidores del club español durante el partido en Londres, donde el Arsenal venció 4-0 al Atlético.

Los 10 mil euros restantes fueron por lanzamiento de objetos.

La sanción incluye la prohibición condicional de vender entradas para su siguiente encuentro como visitante en competición europea, medida que permanecerá suspendida durante un periodo de prueba de un año. De reincidir en conductas similares durante este plazo, la prohibición se hará efectiva automáticamente.

Este no es el primer incidente de esta naturaleza que involucra al club madrileño. En la temporada anterior, el Atlético ya había sido multado con 30 mil euros por saludos nazis de sus aficionados durante un partido ante el Benfica en Lisboa.

