Trump suspenderá migración de países del “tercer mundo”

El presidente Donald Trump anunció que suspenderá permanentemente la migración procedente de “todos los países del tercer mundo” en Estados Unidos. La medida se da tras el tiroteo en Washington D.C., donde un afgano hirió a dos guardias nacionales.

Mediante su cuenta de Truth Social, justificó la decisión argumentando que la política migratoria ha erosionado los avances tecnológicos del país. El republicano no especificó qué naciones considera dentro de la categoría de “tercer mundo“.

Asimismo, el presidente estadounidense detalló algunas medidas adicionales contra los migrantes que implementarán. Entre ellas destacan la expulsión de “quienes no sean un activo neto” y el fin de prestaciones federales para no ciudadanos.

Te puede interesar: Hong Kong arresta a 8 personas por incendio que ha dejado 128 muertos

El anuncio se produce dos días después del ataque a dos agentes de la Guardia Nacional en la capital de EU. La soldado Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció en el incidente, mientras su compañero Andrew Wolfe permanece en estado crítico.

El presunto autor del ataque, Rahmanullah Lakanwal, se encuentra en condición grave tras ser detenido. El ciudadano afgano llegó a suelo estadounidense en 2021 mediante el programa “Operation Allies Welcome” tras la retirada militar en Afganistán.

Por ello, Trump también prometió eliminar beneficios federales para no ciudadanos y desnaturalizar migrantes. Estas medidas representan el cambio más radical en política migratoria desde su regreso a la presidencia este 2025.

Te recomendamos: