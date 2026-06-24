Miles de jóvenes participarán en la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos

Este 25 de junio, México se llenará de color, creatividad y participación juvenil. Plazas, escuelas, parques, centros comunitarios, unidades deportivas y espacios públicos de todo el país serán intervenidos por miles de jóvenes que participarán en la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), como parte de la estrategia nacional Jóvenes Transformando México.

Durante esta jornada, las y los jóvenes de los 32 estados de la República trabajarán de manera colectiva en la creación de murales y mosaicos que reflejen la identidad, la historia, la diversidad cultural y valores como el amor, la libertad, la solidaridad, la inclusión y el respeto a la diversidad.

El propósito es recuperar espacios públicos mediante el arte y convertirlos en lugares de encuentro para la comunidad. A través de estas intervenciones, muros, plazas y espacios de convivencia se transformarán en expresiones de identidad, participación y esperanza.

Cada mural y cada mosaico será resultado del trabajo conjunto de estudiantes, artistas, promotores culturales, colectivos juveniles, vecinas y vecinos que se sumarán a esta gran movilización nacional para demostrar que la organización comunitaria también se construye desde las calles, el arte y la convivencia.

Además de embellecer espacios públicos, estas actividades buscan generar oportunidades de encuentro entre las y los jóvenes. En un contexto donde gran parte de la interacción ocurre a través de dispositivos electrónicos y redes sociales, la jornada representa una invitación para convivir cara a cara, colaborar, hacer nuevas amistades, intercambiar experiencias y fortalecer los vínculos comunitarios.

La Jornada Nacional de Murales y Mosaicos forma parte de la Estrategia Nacional Jóvenes Transformando México, cuyo objetivo es impulsar acciones que fortalezcan el tejido social, promuevan la participación comunitaria y contribuyan a la construcción de paz en todo el país.

Desde la apertura de la convocatoria, jóvenes de todos los estados comenzaron a organizar brigadas, diseñar propuestas artísticas y convocar a sus comunidades para sumarse a esta gran jornada nacional. La meta es que un millón de jóvenes participen en esta acción colectiva que busca demostrar la capacidad transformadora de las nuevas generaciones cuando trabajan en comunidad.

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