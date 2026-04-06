BUAP y St Andrews firman Memorando de Entendimiento

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla firmó un Memorando de Entendimiento con la Universidad de St Andrews, en Escocia, Reino Unido, con lo que se formalizan los vínculos existentes desde hace treinta años y se impulsan proyectos de investigación comunes y futuros intercambios estudiantiles.

El Dr. Humberto Morales Moreno, profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP, en representación de la rectora Lilia Cedillo Ramírez, y el Dr. Brad MacKay, Subdirector y Vicerrector (Estrategia Internacional y Relaciones Externas), de la Universidad de St Andrews, firmaron el Memorando de Entendimiento.

Una de las primeras colaboraciones entre ambas instituciones fue en 1996 entre el profesor Will Fowler, del Departamento de Español de St Andrews, y el Dr. Morales Moreno, quienes copresidieron una reunión en la Universidad de Salamanca, España, que dio lugar al libro “El conservadurismo mexicano en el siglo XIX”.

A lo largo de los años, académicos de las dos universidades han colaborado en diversas iniciativas de investigación, como el proyecto financiado por el Arts and Humanities Research Council (Consejo de Investigación de Artes y Humanidades) de Reino Unido, entre 2007 y 2010, sobre el pronunciamiento de la Independencia de México, así como el proyecto que el profesor Fowler supervisó sobre las relaciones británico-mexicanas, realizado bajo los auspicios del Año Dual México-Reino Unido de 2015, en el que los dos gobiernos trabajaron juntos para impulsar una nueva era en las relaciones entre ambas naciones.

Durante su visita, el Dr. Humberto Morales Moreno también impartió una charla en el Centro de Investigación Intercultural del Siglo XIX de la Facultad de Lenguas Modernas, acerca de “Ulysses Grant y Porfirio Díaz. Generales y Presidentes. Un nuevo enfoque de la historiografía mexicana del siglo XIX”, y ofreció un taller sobre la llamada Gran Década Nacional (1857-1867) para estudiantes de honor de español que cursan el módulo de México en el siglo XIX.

Fundada a principios del siglo XV, St Andrews es la primera universidad de Escocia y la tercera más antigua del mundo angloparlante. También fue nombrada Universidad Escocesa del Año en la Guía Universitaria 2026 del Daily Mail, lo que consolida aún más su posición como una de las instituciones más destacadas del Reino Unido.

Te recomendamos: