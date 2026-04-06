Pável Gaspar recorre comunidades del Valle de Acatlán

Con cercanía y compromiso, el diputado Pável Gaspar Ramírez recorrió diversas comunidades del Valle de Acatlán, donde se reunió con vecinos y fue testigo de la instalación de los Comités de Obra Comunitaria, encargados de dar seguimiento a proyectos que mejorarán la vida de las familias y fortalecerán los espacios de convivencia.

En San Pedro Yeloixtlahuaca, en coordinación con el Gobierno del Estado y el presidente municipal Alvino Solís, se acordó ampliar la red de agua potable en la sección cuarta, beneficiando directamente a las familias. En La Huerta, se impulsará la rehabilitación de canchas de básquetbol y fútbol; en Tianguistenco, la Casa de Salud recibirá una renovación integral; y en San Vicente Boquerón y el Barrio de San Rafael, se trabajará en la recuperación de canchas y del estadio “La Unión”.

Estas obras no solo fortalecen los espacios comunitarios, sino que también mejorarán la vida diaria de las familias, brindando lugares dignos para que las infancias jueguen, los jóvenes se desarrollen y los vecinos se reúnan con seguridad y alegría.

Estos proyectos forman parte del modelo de Obra Comunitaria impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, con una inversión de mil 500 millones de pesos aprobada por el Congreso del Estado de Puebla, que involucra directamente a la población en la administración de los recursos, garantizando transparencia y resultados reales.

Con estas acciones, Pável Gaspar Ramírez reafirma su compromiso con la Mixteca poblana, demostrando que su prioridad es la gente, trabajando para que cada comunidad crezca con oportunidades, bienestar y espacios dignos para todos.

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