Pobreza laboral en Puebla baja al 39.2% en 2025

En el tercer trimestre del año en curso, la pobreza laboral en Puebla disminuyó al pasar de 42 por ciento a 39.2 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Es decir, hay menos porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica, tendencia que se presenta desde 2016.

Entre el primer trimestre de 2016 y el tercero de 2025, el ingreso laboral per cápita en la entidad poblana pasó de mil 904.27 a 2 mil 740.35 pesos.

En cambio, entre el tercer trimestre del año pasado y el tercero del año en curso, este ingreso creció 3.8 por ciento, es decir, 101.16 pesos más por persona.

Los ingresos crecieron en siete de 10 sectores económicos en el estado, de los cuales uno de los de mayor crecimiento fue el de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca al registrar un aumento de 468 pesos, es decir, pasó de ingresos de 2 mil 664.97 pesos a 3 mil 132.98 pesos.

Los ingresos en el sector de gobierno y organismos internacionales presentan un incremento de mil 673 pesos, la industria manufacturera 502.12 pesos, transporte, comunicaciones, correo y almacenamiento de 448.97 pesos, comercio 225.16 pesos, servicios sociales 212.05 pesos y construcción 98.01 pesos.

En contraste, los sectores que reflejaron una disminución de 742.41 pesos fueron el de servicios profesionales, financieros y corporativos y de 175.07 pesos el de restaurantes y servicios de alojamiento.

La masa salarial real, que es la suma total de los ingresos laborales de las personas ocupadas, disminuyó entre 2024 y 2025 al pasar de 16 mil 380 a 16 mil 244 millones de pesos, una tendencia a la baja de 135.85 millones de pesos entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025.

Editor: César A. García

