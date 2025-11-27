Huauchinango, quinto municipio con más violaciones a mujeres en Puebla

Huauchinango es uno de los cinco municipios en la entidad con más casos de violación contra mujeres en lo que va del año, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De enero a octubre del año en curso se han contabilizado 356 denuncias en Puebla, de las cuales 103 se concentran en la capital poblana, municipio que encabeza el top cinco con más casos.

El segundo municipio con más víctimas de violación contra mujeres es San Andrés Cholula con 14, seguido de Tehuacán con 13, mientras Amozoc y Huauchinango registran 12 casos cada uno.

En Huauchinango, donde la mayor cantidad de su población es indígena, este delito creció en el último año 71 por ciento, ya que de enero a octubre de 2024 se contabilizaron siete víctimas de violación.

Te puede interesar: Cabildo de Puebla aprueba dar en comodato el Paseo Bravo hasta 2030

En este mismo periodo, solo se denunció un intento de violación hacia una mujer, misma cantidad de denuncias que se contabilizan este año.

La colectiva Viva Nos Queremos Xicotepec, así como la activista Olimpia Coral, dieron a conocer el caso de una menor de edad que fue violada en el municipio de Huauchinango; sin embargo, no pudo hacerlo de inmediato, ya que el personal de la Fiscalía General del Estado no tenía un traductor de náhuatl.

Debido a esto, el miércoles pasado el gobernador Alejandro Armenta Mier pidió reforzar el personal en cada región de la FGE que hable una lengua originaria para atender las denuncias.

El órgano de procuración de justicia afirmó que uno de los requisitos para reclutar a auxiliares de ministerio público es que hablen una de las lenguas originarias de la región, por lo que cuentan con siete personas con estas características, aunque no especificaron en qué regiones atienden a la población.

Editor: César A. García

Te recomendamos: