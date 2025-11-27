Guardia Nacional asegura 50 paquetes de narcóticos en Amozoc

La Guardia Nacional (GN) aseguró 50 paquetes de narcóticos, identificados como cocaína, en una camioneta abandonada en Amozoc, Puebla, durante un operativo iniciado por un reporte ciudadano al C5.

La madrugada de este jueves 27 de noviembre, agentes federales acudieron al lugar señalado, donde localizaron una camioneta Kia gris con placas del Estado de México y el motor encendido.

Al inspeccionar la unidad, descubrieron un compartimiento oculto en la parte trasera con los envoltorios, etiquetados con nombres de botellas de licor, lo que sugiere diferentes tipos para distribución en el mercado negro.

Aunque no se identificó a responsables, el vehículo y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación. El operativo responde a un llamado anónimo al Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

#Seguridad 💥 Durante la madrugada agentes de la Guardia Nacional detuvieron un vehículo tipo KIA al notar que su operador intentaba evadir una revisión en Amozoc; dentro de la unidad encontraron 50 paquetes con cocaína, mismos que estaban etiquetados como “Don Julio”, “Blue… pic.twitter.com/qdpNpQYnoK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 27, 2025

