Fuertes lluvias provocan desbordamiento de arroyo en Jopala

Tras las fuertes lluvias registradas la noche del miércoles en Jopala, en la Sierra Norte de Puebla, autoridades municipales, en coordinación con Seguridad Pública, realizaron un recorrido por las juntas auxiliares de Patla y Chicontla, las cuales quedaron sin luz eléctrica, señal de telefonía celular e internet. Además, en el tramo carretero de Patla a Chicontla, la lluvia obstaculizó un carril de la cinta asfáltica; sin embargo, la circulación vehicular continúa con paso controlado.

En la junta auxiliar de Chicontla, el arroyo de aguas pluviales se salió de su cauce debido a que se taponó debajo del puente peatonal con troncos y raíces. Con el apoyo de vecinos y elementos municipales de seguridad y protección civil, se desazolvaron los obstáculos y el agua volvió a fluir, aunque el arroyo estaba crecido, ocasionando que una vivienda se inundara sin que se reportaran mayores afectaciones.

Alrededor de las 00:10 horas de este jueves 27 de noviembre, el nivel del arroyo de Chicontla disminuyó considerablemente; no obstante, se mantiene el monitoreo del río Necaxa, los arroyos y caminos, ya que las lluvias moderadas continúan.

El Ayuntamiento de Jopala informó que desde la noche del miércoles se mantiene vigilancia en la zona, especialmente en los ríos que cruzan las juntas auxiliares, para evitar situaciones de riesgo para las personas. Por ello, llaman a la población a estar atenta a cualquier información oficial que se genere.

#IMPORTANTE 🌊 Las fuertes lluvias de anoche causaron el desbordamiento del arroyo que pasa por la calle 5 de Mayo en la localidad de #Chicontla, del municipio de #Jopala.



Esto ocurre normalmente durante la temporada de #lluvias en las poblaciones de Chicontla y Patla.



