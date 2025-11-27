Sedena modifica Servicio Militar Nacional a partir de 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementará un nuevo esquema de adiestramiento para el Servicio Militar Nacional a partir de 2026. Los conscriptos realizarán dos ciclos de 13 sesiones sabatinas cada uno, reduciendo el tiempo de instrucción.

El primer escalón se desarrollará del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026, mientras que el segundo será del 1 de agosto al 24 de octubre. No obstante, los participantes recibirán su constancia de culminación hasta diciembre de 2026, cuando podrán tramitar su cartilla militar.

Con este nuevo modelo se reemplaza el esquema anterior de 44 sesiones anuales; no obstante, la Sedena mantendrá las tres fases tradicionales: alistamiento, sorteo en noviembre y reclutamiento durante enero, conforme al Artículo 5 de la Constitución.

Por su parte, en redes sociales, usuarios han cuestionado el “desmesurado aumento de bolas blancas” en los sorteos recientes a nivel nacional. Algunos señalan que el adiestramiento más rígido representa una “militarización encubierta” del gobierno actual.

Asimismo, circulan comentarios que califican de “innecesario” tramitar la cartilla militar para la mayoría de trámites civiles. “Wey, no hagan el servicio. La cartilla no sirve de ni madres”, expresan algunos usuarios en plataformas digitales como Facebook o X.

El servicio militar incluye orden cerrado, acondicionamiento físico, defensa personal y primeros auxilios. Asimismo, se capacita en manejo de armamento, legislación militar y el Plan DN-III, mientras se fomentan valores como disciplina y trabajo en equipo.

Conoce el nuevo modelo del Servicio Militar Nacional.



A partir del año 2026, la fase de adiestramiento se integrará en 13 sesiones sabatinas.



Para mayor información, consulta nuestra página web:https://t.co/QjgjMjmj01



Cumple con tu obligación ciudadana y desarrolla… pic.twitter.com/joB2pLD2ax — @Defensamx (@Defensamx1) November 26, 2025

