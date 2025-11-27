Pável Gaspar realiza Parlamento Abierto con la Red Anticorrupción

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, encabezó el Parlamento Abierto con organizaciones de la Red del Sistema Estatal Anticorrupción, donde resaltó la importancia de construir de manera conjunta con institutos y organismos las leyes que se requieren en beneficio del pueblo.

En el evento también estuvo presente el titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, quien coincidió en la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad para combatir de manera efectiva las malas prácticas públicas.

Pavel Gaspar celebró este tipo de encuentros en la sede del Poder Legislativo y ofreció que en posteriores reuniones sean las diputadas y diputados quienes acudan con los integrantes de la Red del Sistema Estatal Anticorrupción o que incluso participen en las Comisiones para conformar iniciativas que vayan con el respaldo de asociaciones, colegios y organismos.

En el Parlamento Abierto, que tuvo como propósito promover la confianza mediante la participación ciudadana en todos los espacios de los poderes públicos, se presentaron propuestas para la Ley de Construcción estatal y la Ley de Obra Pública y servicios relacionados; además, se escucharon los puntos de vista del Colegio de Contadores Públicos, de la Asociación Mexicana de Contadores y del Colegio Nacional de Contaduría Pública.

Alejandro Espidio Reyes indicó que el objetivo de la reunión es que instituciones, sociedad y gobierno compartan su visión y acciones para procurar el bienestar social con justicia y destacó que la corrupción no se combate con discursos, sino con hechos, firmeza y alianza social.

Te recomendamos: