Rinden homenaje póstumo a Salomón Jauli en el Congreso del Estado

El Congreso del Estado, a través de la diputada Luana Armida Amador Vallejo, realizó un homenaje póstumo a Salomón Elías Jauli Dávila, por sus logros deportivos y por impulsar el deporte en la entidad.

Asimismo, se entregó un reconocimiento a Abraham Elías Jauli Aguirre, por continuar con el legado de su padre y conseguir nuevos logros deportivos.

Durante su participación, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, destacó las hazañas deportivas de Salomón Jauli para cruzar los estrechos de Bering y de Gibraltar, “con valentía, entusiasmo y decisión, que se convirtieron en inspiración para las nuevas generaciones y para los trabajos que se desarrollan en la Comisión de Juventud y Deporte”.

Reconocemos en Salomón Jauli a un verdadero impulsor y promotor del deporte en el Estado de Puebla, que nos enseñó que el deporte es una herramienta para la reconstrucción del tejido social, afirmó la diputada.

Por su parte, la legisladora Luana Armida Amador Vallejo destacó los logros de Salomón Jauli en la administración pública a favor del deporte en Puebla, como director del Instituto Poblano del Deporte y como diputado federal de la LVII Legislatura, donde ocupó la presidencia de la Comisión de Deporte, que le permitieron otorgar y gestionar becas a deportistas de alto rendimiento.

Así como institucionalizar el Maratón de Puebla, la Carrera del Bebé, la Vuelta Ciclista de Puebla, el primer medio Iron Man del país, la carrera Universitaria Nocturna, la Carrera de la Mujer y la Vuelta Ciclista México-Puebla, entre otros.

