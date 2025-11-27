Ataque armado deja un muerto y un herido en Texmelucan

Jesus Zavala
El lugar del delito en San Lucas Atoyatenco fue acordonado.

En el municipio de San Martín Texmelucan, un ataque armado dejó un saldo de una persona muerta y un lesionado, sin que las autoridades lograran encontrar a los responsables del delito.

La tarde del miércoles, dos hombres a bordo de una camioneta fueron interceptados en la calle Reforma de la comunidad de San Lucas Atoyatenco; los tripulantes de una motocicleta les dispararon en repetidas ocasiones.

De manera inmediata, los delincuentes huyeron de la escena y posterior a ello, algunos testigos llamaron a emergencias.

Agentes de la Policía Municipal y federales acudieron a la escena donde confirmaron que un presunto líder comercial fue abatido.

Además de esto, un acompañante del hoy occiso fue herido de bala, por lo que paramédicos llegaron y le dieron atención prehospitalaria para después llevarlo a un centro de salud.

La zona fue puesta a resguardo y la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones de ley y el levantamiento del cadáver; por lo que aún se analiza el móvil del crimen y el motivo de estas agresiones.

