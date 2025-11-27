Ataque armado deja un muerto y un herido en Texmelucan

En el municipio de San Martín Texmelucan, un ataque armado dejó un saldo de una persona muerta y un lesionado, sin que las autoridades lograran encontrar a los responsables del delito.
La tarde del miércoles, dos hombres a bordo de una camioneta fueron interceptados en la calle Reforma de la comunidad de San Lucas Atoyatenco; los tripulantes de una motocicleta les dispararon en repetidas ocasiones.
De manera inmediata, los delincuentes huyeron de la escena y posterior a ello, algunos testigos llamaron a emergencias.
#Seguridad Un hombre fue acribillado y su acompañante herido, mientras se encontraban dentro de una camioneta en la calle Reforma de San Lucas Atoyatenco, en San Martín Texmelucan.— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 26, 2025
El lugar del delito fue acordonado, en espera de las diligencias de personal de la Fiscalía… pic.twitter.com/enp90aiyGa
Agentes de la Policía Municipal y federales acudieron a la escena donde confirmaron que un presunto líder comercial fue abatido.
Además de esto, un acompañante del hoy occiso fue herido de bala, por lo que paramédicos llegaron y le dieron atención prehospitalaria para después llevarlo a un centro de salud.
La zona fue puesta a resguardo y la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones de ley y el levantamiento del cadáver; por lo que aún se analiza el móvil del crimen y el motivo de estas agresiones.
Editor: Renato León