FGE facilita identificación de cubana que murió en Lacoss

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ha mantenido comunicación permanente con familiares de una joven cubana fallecida en el centro nocturno “Lacoss” al sur de la ciudad, facilitando el proceso de identificación mediante el uso de tecnologías actuales debido a que los familiares residen en el extranjero.

A través de una videollamada por Zoom, se realizó la actuación ministerial correspondiente, aplicando un cuestionario Ante Mortem a los familiares más cercanos -la tía y el abuelo- para recabar datos generales, características individualizantes como tatuajes, cicatrices o lunares, e información odontológica que permitiera confirmar la identificación de la mujer que trabajaba como bailarina en el sitio que fue atacado e incendiado.

Posteriormente, un equipo multidisciplinario de expertos post mortem -integrado por médico legista, especialistas en antropología forense, odontología forense y lofoscopía- realizó un análisis colegiado de la información recabada. Tras verificar las coincidencias, se elaboró el dictamen de identificación humana colegiado, firmado por todos los especialistas.

La Fiscalía, a través del Ministerio Público y del Servicio Médico Forense, expresó que continuará brindando acompañamiento a la familia de la víctima en el proceso de entrega del cuerpo.

