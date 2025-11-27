Lupita Cuautle anuncia inicio de la Navidad con encendido de árboles

Con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía el calendario de encendidos de árboles navideños en juntas auxiliares, inspectorías, la Delegación Atlixcáyotl y la cabecera municipal, la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, encabezó la presentación del programa “Continuamos con el rumbo de la Navidad”.
Durante su mensaje, la edil resaltó que este 2025 marca el quinto año consecutivo en el que el Ayuntamiento realiza encendidos en cada zona del municipio, promoviendo la asistencia social y la convivencia familiar durante la temporada decembrina.
Asimismo, Cuautle Torres anunció que el encendido del árbol navideño en la Cabecera Municipal, programado para el 17 de diciembre en el Parque Intermunicipal, será el escenario de la segunda Megaposada, que contará con una galería de artistas, música y actividades para toda la familia.
Calendario de Encendidos de Árboles Navideños 2025
2 de diciembre
- 18:30 h – San Rafael Comac, Explanada de la Presidencia Auxiliar
- 19:30 h – San Luis Tehuiloyocan, Explanada de la Presidencia Auxiliar
3 de diciembre
- 18:30 h – Lázaro Cárdenas, Calle Fresnos
- 19:30 h – Santa María Tonantzintla, Explanada de la Presidencia Auxiliar
4 de diciembre
- 18:30 h – San Francisco Acatepec
- 19:30 h – Reserva Territorial Atlixcáyotl, Parque Gobernadores
5 de diciembre
- 18:30 h – Sistema Municipal DIF, 3 Sur 1520
8 de diciembre
- 19:00 h – Lomas de Angelópolis II, Parque Central
9 de diciembre
- 18:30 h – Concepción La Cruz, Parque Para Todos
- 19:30 h – San Antonio Cacalotepec, Explanada de la Presidencia Auxiliar
15 de diciembre
- 18:30 h – Concepción Guadalupe, Explanada de la Inspectoría
- 19:30 h – San Bernardino Tlaxcalancingo, Explanada de la Presidencia Auxiliar
16 de diciembre
- 18:30 h – Emiliano Zapata, Explanada de la Inspectoría
17 de diciembre
- 18:30 h – Cabecera Municipal – Megaposada. Parque Intermunicipal
Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la asistencia social y las tradiciones que dan identidad a la temporada navideña en el municipio.