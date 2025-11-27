Lupita Cuautle anuncia inicio de la Navidad con encendido de árboles

Con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía el calendario de encendidos de árboles navideños en juntas auxiliares, inspectorías, la Delegación Atlixcáyotl y la cabecera municipal, la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, encabezó la presentación del programa “Continuamos con el rumbo de la Navidad”.

Durante su mensaje, la edil resaltó que este 2025 marca el quinto año consecutivo en el que el Ayuntamiento realiza encendidos en cada zona del municipio, promoviendo la asistencia social y la convivencia familiar durante la temporada decembrina.

Asimismo, Cuautle Torres anunció que el encendido del árbol navideño en la Cabecera Municipal, programado para el 17 de diciembre en el Parque Intermunicipal, será el escenario de la segunda Megaposada, que contará con una galería de artistas, música y actividades para toda la familia.

Calendario de Encendidos de Árboles Navideños 2025

2 de diciembre

18:30 h – San Rafael Comac, Explanada de la Presidencia Auxiliar

19:30 h – San Luis Tehuiloyocan, Explanada de la Presidencia Auxiliar

3 de diciembre

18:30 h – Lázaro Cárdenas, Calle Fresnos

19:30 h – Santa María Tonantzintla, Explanada de la Presidencia Auxiliar

4 de diciembre

18:30 h – San Francisco Acatepec

19:30 h – Reserva Territorial Atlixcáyotl, Parque Gobernadores

5 de diciembre

18:30 h – Sistema Municipal DIF, 3 Sur 1520

8 de diciembre

19:00 h – Lomas de Angelópolis II, Parque Central

9 de diciembre

18:30 h – Concepción La Cruz, Parque Para Todos

19:30 h – San Antonio Cacalotepec, Explanada de la Presidencia Auxiliar

15 de diciembre

18:30 h – Concepción Guadalupe, Explanada de la Inspectoría

19:30 h – San Bernardino Tlaxcalancingo, Explanada de la Presidencia Auxiliar

16 de diciembre

18:30 h – Emiliano Zapata, Explanada de la Inspectoría

17 de diciembre

18:30 h – Cabecera Municipal – Megaposada. Parque Intermunicipal

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la asistencia social y las tradiciones que dan identidad a la temporada navideña en el municipio.

