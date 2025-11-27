Capturan a “El Tato”, presunto responsable del incendio en Lacoss

Durante un operativo entre autoridades estatales y federales se logró la detención de Gabriel N., alias “El Tato” en la colonia 5 de Mayo de la capital poblana; mismo que se presume, sería el responsable de incendiar junto a sus cómplices el centro nocturno “Lacoss”, hecho en el que murieron seis personas.

La tarde de este 26 de noviembre, agentes de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), llegaron hasta la calle Pino Suárez, donde concretaron la detención de “El Tato”.

Los elementos de seguridad pública trasladaron al detenido hasta el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5), donde fue puesto a disposición del Ministerio Público; se le presentó por diversos delitos, entre ellos homicidio, lesiones dolosas, daño en propiedad ajena y extorsión.

Tal vez te interese: Suman seis muertos por ataque e incendio en el bar “Lacoss”

#ÚLTIMAHORA Este miércoles se reporta la detención de Gabriel "N", alias “El Tato”, narcomenudista y presunto autor intelectual del ataque e incendio del pasado 18 de noviembre en el bar “Lacoss”, en el que murieron seis personas.



"El Tato" es también señalado por amenazar a… pic.twitter.com/IFoRggdMYx — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 27, 2025

Este hombre presuntamente sería el responsable de haber orquestado, junto a sus cómplices, el incendio del centro nocturno Lacoss que hasta ahora ha cobrado la vida de seis personas que trabajan en el lugar.

Presuntamente este ataque habría sido parte de una disputa por la venta de narcóticos en el sitio; además, se ha señalado que esta banda amenazaba y extorsionaba a diferentes bares y antros en los municipios de Puebla, Cholula y Cuautlancingo donde obligaban a los dueños a vender sus drogas.

Te recomendamos: