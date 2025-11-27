Capturan a “El Tato”, presunto responsable del incendio en Lacoss

"El Tato" es también señalado por amenazar a propietarios de antros en Puebla y Cholula. / Fotografía de fondo: Es Imagen

Durante un operativo entre autoridades estatales y federales se logró la detención de Gabriel N., alias “El Tato” en la colonia 5 de Mayo de la capital poblana; mismo que se presume, sería el responsable de incendiar junto a sus cómplices el centro nocturno “Lacoss”, hecho en el que murieron seis personas.

La tarde de este 26 de noviembre, agentes de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), llegaron hasta la calle Pino Suárez, donde concretaron la detención de “El Tato”.

Los elementos de seguridad pública trasladaron al detenido hasta el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5), donde fue puesto a disposición del Ministerio Público; se le presentó por diversos delitos, entre ellos homicidio, lesiones dolosas, daño en propiedad ajena y extorsión.

Este hombre presuntamente sería el responsable de haber orquestado, junto a sus cómplices, el incendio del centro nocturno Lacoss que hasta ahora ha cobrado la vida de seis personas que trabajan en el lugar.

Presuntamente este ataque habría sido parte de una disputa por la venta de narcóticos en el sitio; además, se ha señalado que esta banda amenazaba y extorsionaba a diferentes bares y antros en los municipios de Puebla, Cholula y Cuautlancingo donde obligaban a los dueños a vender sus drogas.

