Asaltan con violencia a familia en Tehuacán tras retiro bancario

Con armas de fuego y frente a su hijo menor de edad, un matrimonio fue asaltado con violencia en el municipio de Tehuacán, después de acudir a una sucursal bancaria para realizar un retiro de efectivo.
El robo ocurrió entre las calles 29 Poniente y el Bulevar José María Morelos y Pavón, en la colonia Santo Domingo, cuando las víctimas transitaban en su vehículo particular y fueron interceptados por los criminales.
A bordo de una motocicleta, los delincuentes les cerraron el paso y los amenazaron con un arma de fuego para que apagaran su vehículo y entregaran el dinero que portaban, que sería más de 40 mil pesos en efectivo.
La familia entregó el dinero y sus pertenencias por temor a que su hijo menor recibiera algún daño, por lo que los delincuentes escaparon de inmediato.
Cuando los ciudadanos lograron pedir ayuda y la policía llegó al lugar, ya no fue posible localizar a los asaltantes; por ello, se limitó a invitar a las víctimas a presentar su denuncia formal ante la Fiscalía poblana.
