Conductor de auto deportivo muere por choque en la México-Puebla

Un fatal accidente vial se registró durante la madrugada de este sábado sobre la autopista México-Puebla, dejando como saldo una persona muerta.

El percance ocurrió a la altura de la entrada a San Felipe Hueyotlipan, donde el conductor de un vehículo deportivo marca Cupra, con placas del estado de Tlaxcala, perdió la vida.

Los primeros reportes señalan que la unidad circulaba con dirección a la zona de los estadios cuando, por causas que aún son investigadas, el automovilista perdió el control e impactó contra un muro de contención.

El fuerte choque provocó que el conductor quedara prensado al interior del vehículo, perdiendo la vida de manera instantánea. Minutos más tarde arribaron al sitio paramédicos y cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el deceso y realizaron las labores correspondientes para el rescate del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas oficiales del accidente ni la identidad de la víctima.

