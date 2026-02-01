Motociclista atropella a trabajador, luego muere arrollado en la México-Puebla

Un motociclista murió tras ser arrollado por un tractocamión en la autopista México-Puebla, a la altura de La María. Las primeras indagatorias señalan que el conductor circulaba a exceso de velocidad con dirección hacia la zona de los estadios.

Los hechos se presentaron al llegar al puente de La María, donde el motociclista se encontró con obras de mejoramiento urbano que se realizan en el camellón central de la vía rápida. En ese momento, atropelló a un trabajador que realizaba labores de abanderamiento, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.

Al intentar maniobrar, el conductor de la motocicleta invadió el carril central, donde un tractocamión que circulaba en ese instante lo arrolló y proyectó contra el pavimento, dejándolo gravemente herido.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, al arribar confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que el cuerpo fue cubierto con una manta color azul.

Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado acordonó y abanderó la zona, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

