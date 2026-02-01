Motociclista pierde la mano tras ser embestido por tren en Puebla 2000

Un motociclista de 23 años de edad perdió la mano derecha tras ser embestido por un tren en el Parque Industrial Puebla 2000. El hecho ocurrió la tarde del sábado en el cruce del Camino Real a Manzanilla con las vías ferroviarias.

Testigos alertaron a los números de emergencia sobre una persona gravemente lesionada después del percance con la locomotora, sin que hasta el momento se conozcan con precisión las circunstancias del accidente ni la forma en que el joven perdió la mano.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes localizaron a un hombre con la mano cercenada, así como una motocicleta a varios metros del punto de impacto.

La víctima fue identificada como Aldo Daniel “B” y fue atendida por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), unidad 272.

Debido a la gravedad de su estado de salud, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud. En tanto, personal de Protección Civil Municipal realizó una inspección preventiva en la zona y determinó que no existía riesgo adicional.

