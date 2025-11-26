Nominan a Indy de “Good Boy” en los Astra Film Awards

Indy, el perro de la película “Good Boy”, obtuvo una nominación que sorprendió a la crítica y al público. La candidatura aparece en la lista de los Astra Film Awards 2026 y coloca al can entre los aspirantes a Mejor interpretación en terror o suspenso.

La película suma reconocimiento con la presencia de Indy en la terna. La cinta también figura en la categoría Mejor ópera prima, lo que amplía la visibilidad del equipo creativo y del director en la temporada de premios.

La inclusión de un intérprete no humano abrió un debate sobre criterios y méritos. Usuarios en redes celebraron la originalidad y el carisma de Indy, mientras especialistas cuestionaron cómo se evalúa una actuación cuando el actor es un animal.

La nominación tiene efectos prácticos para la película. Good Boy gana mayor visibilidad internacional y puede atraer a festivales y distribuidores interesados en propuestas arriesgadas dentro del género de terror y suspenso.

Esta noticia también destaca el impacto mediático inmediato. Indy comparte terna con nombres de alto perfil, lo que subraya la magnitud simbólica de la candidatura y convierte al perrito en un tema recurrente en columnas y conversaciones sobre la definición de actuación en el cine contemporáneo.

The Astra Film Awards nominees for Best Performance in a Horror or Thriller are:



Alfie Williams – 28 Years Later

Alison Brie – Together

Ethan Hawke – Black Phone 2

Indy The Dog – Good Boy

Sally Hawkins – Bring Her Back

#AstraFilmAwards #TheAstras… pic.twitter.com/86C6oHiJfN — The Astra Awards (@TheAstraAwards) November 25, 2025

