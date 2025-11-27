Arranca “Torneo 4 Naciones” de futbol Sub-16 en Cuautlancingo

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, encabezó la apertura del “Torneo 4 Naciones” en el que participan las selecciones de futbol Sub 16 de México, Costa Rica, Canadá y República Dominicana, para prepararse rumbo al mundial de Qatar Sub 17 del 2026.

Acompañado del rector de la Universidad del Deporte del gobierno del estado, José Luis Sánchez Solá; de Alexa Espidio Sánchez; subsecretaria de la Secretaría del Deporte y Juventud; de la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio y del entrenador de Selecciones Inferiores de la Federación Mexicana de Futbol, Andrés Luciano Lillini, el edil expresó que esta justa deportiva no tiene precedente en el municipio y que marca un antes y un después en la comunidad.

“Cuautlancingo es aliado del deporte y vamos a continuar impulsándolo para que sea un eje rector en la comunidad. Este evento no sólo se trata de fútbol, se trata de la transformación de nuestra comunidad y de las vidas de miles de familias que habitan en nuestro municipio”, agregó.

“Le deseamos el mayor de los éxitos a nuestra selección, sabemos que vamos a triunfar porque como dice el gobernador Alejandro Armenta, Cuautlancingo, Puebla y todo México, es tierra de campeonas y campeones”, concluyó.

Por su parte, José Luis Sánchez Solá refirió al alcalde que, en palabras del gobernador, puso el bastón muy alto a los otros 216 municipios y que eso los va a alentar.

“Como bien dices más allá del triunfo y la derrota lo más importante es hacer deporte. Ya tienes escuelas de fútbol y un torneo internacional pero lo más importante es que ya tienes las ganas y el convencimiento de lo que puede encausar a la juventud de Cuautlancingo”, dijo.

“Estoy muy orgulloso de lo que están haciendo en el municipio. Los jóvenes que están aquí aferraron un sueño y están viendo que con el apoyo del gobierno del estado, de Cuautlancingo y de la federación se va a lograr”, sostuvo.

En su intervención, Andrés Luciano Lillini, entrenador de selecciones inferiores, reconoció el esfuerzo del municipio en la organización del evento y el acondicionamiento de la unidad deportiva.

“Es increíble cómo han cambiado las cosas, quiere decir que tienes gente que trabaja muchísimo y estar acá teniendo una competencia de este nivel es para nosotros un placer porque para nosotros deportivamente es un paso muy grande. Gracias por la comodidad, la bienvenida y tu calidez; esperemos devolverles a todos los que están aquí los triunfos que esperan”, refirió.

Estuvieron presentes la presidenta del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro y el coordinador de la Universidad del Deporte Isidro Sánchez.

