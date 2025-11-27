Comisión del Congreso avala exhorto para programas de apoyo a madres autónomas

En sesión de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso, las y los diputados aprobaron el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, y a la Secretaría de las Mujeres para que, en el ámbito de su competencia y de manera coordinada con los Ayuntamientos y Concejos Municipales, impulsen programas de capacitación, emprendimiento, apoyo económico y microcréditos para madres autónomas de la entidad.

Durante la discusión del asunto, las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez y Ana Laura Gómez Ramírez, así como los diputados Julio Miguel Huerta Gómez y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, coincidieron en que es necesario fortalecer los programas y acciones que permitan a las mujeres tener independencia económica. Consideraron que este es un factor importante en caso de vivir una situación de violencia.

La aprobación de este exhorto tuvo como antecedente un punto de acuerdo presentado por la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales.

En otro momento de la sesión, se aprobó el proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, promuevan y difundan la marca “Puebla Cinco de Mayo”, con el fin de fortalecer el autoconsumo, así como la economía, turismo y cultura de la entidad y sus municipios.

Al respecto, la diputada promovente de la propuesta, Ana Laura Gómez Ramírez, destacó que uno de los propósitos de este punto es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a fortalecer sus actividades. En tanto, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez respaldó la propuesta, al mencionar que es necesario impulsar los productos originarios de la entidad.

Como parte de la sesión, también se aprobó un punto de acuerdo impulsado por la diputada Ana Lilia Tepole Armenta, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Puebla, para que promueva campañas de difusión de gasto responsable y derechos del consumidor, así como para que realice operativos de vigilancia en unidades económicas y centros comerciales de la entidad.

Lo anterior, para garantizar la atención de los y las consumidoras y promover la denuncia ante abusos derivados de la temporada de fin de año.

A la sesión acudieron las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez y Ana Laura Gómez Ramírez, así como los diputados Rosalío Zanatta Vidaurri, Julio Miguel Huerta Gómez y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina.

