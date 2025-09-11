Secretario de Seguridad de Amozoc está grave tras ataque, confirma SSP

Solo nos queda rezar para que el secretario de Seguridad Pública de Amozoc, José Luis Corrales Serrano, se recupere después de ser baleado por delincuentes la tarde del miércoles, pues sufrió daños en órganos vitales.

Así lo manifestó el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, quien detalló que tras el incidente se comunicó con el escolta de José Luis Corrales, quien le reportó que se encontraba herido, por lo que fue trasladado al Hospital Militar.

Explicó que su compañero de la Marina ingresó a terapia intensiva a las 10:30 de la noche del miércoles; hasta ahora, dijo que su diagnóstico es “muy grave” y esperan su recuperación dentro de las 24 horas posteriores a su intervención quirúrgica para saber cómo reaccionan sus órganos.

Indicó que, si hay un progreso, tardará por lo menos un mes en recuperarse; por eso evalúan un posible relevo en tanto se restablece la salud de Corrales Serrano, cuya familia está recibiendo todo el apoyo de la Marina y el Gobierno de Puebla.

“Tenemos que esperar las 24 horas posteriores que se cumplen hoy en la noche y luego esperar un mes para ver cómo reaccionan sus órganos; esos son los cuadros que nos presentan los médicos (…) estamos brindándole a sus familiares apoyo, nos queda rezar para que salga adelante“, expresó.

El vicealmirante reconoció que, inicialmente, consideraron que los operativos realizados en Amozoc durante el pasado fin de semana para la localización de 12 jóvenes desaparecidos podrían estar relacionados con el ataque al secretario municipal.

Sin embargo, destacó que, tras las primeras indagatorias, el ataque al secretario ocurrió durante la atención a un llamado de emergencia que realizaron elementos de la Policía Municipal, por lo que afirmó que fue un hecho diferente.

“Al inicio sí consideramos que pudieran tener relación con los operativos que tuvimos el fin de semana ahí en el municipio, pero es un hecho diferente, es un llamado que ellos atendieron, no está relacionado con los eventos del fin de semana”, apuntó.

En ese sentido, Francisco Sánchez afirmó que la seguridad de Amozoc está a cargo de personal de la Marina y de la Policía Estatal.

