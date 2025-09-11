Luis Donaldo Colosio visitará Puebla con senadores de MC

El presidenciable rumbo al 2030, Luis Donaldo Colosio Riojas, visitará Puebla este viernes, en conjunto con otros senadores de Movimiento Ciudadano (MC).

La coordinadora estatal del partido, Fedrha Suriano Corrales, confirmó que la visita de la bancada es promovida por el expriista y actual senador de MC, Néstor Camarillo Medina.

Además de Colosio Riojas, estará en la capital poblana el coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República, Clemente Castañeda Hoeflich.

A las 10:00 horas, los legisladores del partido naranja darán una conferencia de prensa en el Centro Mexicano Libanés.

Al respecto, la dirigente Fedrha Suriano remarcó que ella también estará presente en el encuentro, negando que haya sido relegada por Néstor Camarillo.

Subrayó que la suma del expresidente estatal del PRI sumará a la presencia de MC en Puebla, sin que ello implique intromisión en sus funciones.

“Prácticamente quien organiza es el senador Camarillo, en relación a todos estos movimientos que han surgido, y es un encuentro ciudadano”, comentó en entrevista.

De acuerdo con fuentes políticas, fue Luis Donaldo Colosio quien negoció la entrada de Camarillo Medina a Movimiento Ciudadano.

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer su estructura política en Puebla rumbo a la elección del 2030, ya que busca ser candidato a la presidencia de México.

