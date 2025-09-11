Zacatlán realiza jornada para prevenir el suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Ayuntamiento de Zacatlán, a cargo de la presidenta Bety Sánchez, realizó una jornada de Punto Amarillo para sensibilizar a las y los ciudadanos sobre la necesidad de generar acciones a fin de evitar esta problemática.

El suicidio se ha vuelto un problema de salud pública que afecta a niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, así como a la sociedad en general. Por esa razón, la importancia de generar acciones para prevenirlo.

Las áreas que participaron fueron:

Coordinación de Igualdad Sustantiva de Género.

Coordinación de Atención a la Juventud.

Coordinación de la Clínica de Atención y Prevención al Maltrato.

Coordinación de Psicología del DIF Municipal.

Coordinación de Promoción de la Salud.

SIPINNA.

Todas estas dependencias instalaron módulos en el portal Hidalgo, para brindar información y atención a la población en general.

Se realizaron dinámicas, juegos, así como pláticas sobre el valor de la vida, el sentido de vida, frases motivadoras, entre otras acciones.

