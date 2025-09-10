Entregan paquetes escolares en la zona alta de Zacatlán

Como parte del Donatón, el Ayuntamiento de Zacatlán entregó paquetes de libretas y útiles escolares a niñas y niños de primarias de la zona alta, quienes recibieron muy contentos estos materiales para aprovechar sus clases.

A la entrega de los paquetes de libretas, acudieron el regidor de Educación, Isaac Armas Garrido; el secretario del Ayuntamiento, Miguel Cruz Escamilla y la Coordinación de Atención a la Juventud encabezada por Carlos Escamilla.

Los funcionarios municipales entregaron 148 paquetes, divididos de la siguiente forma: Primaria Modesto Barrios en Metepec 1ra sección: 60 kits

Primaria Emiliano Zapata en Metepec 2da sección: 16 kits

Primaria Guillermo Prieto en Matlahuacala: 72 kits

El secretario del Ayuntamiento, Miguel Cruz Escamilla en representación de la presidenta municipal, Bety Sánchez, dijo que estos útiles representan esperanza para las familias de escasos recursos, e indicó que la alcaldesa tiene el compromiso de apoyar a quienes menos tienen porque de eso se trata la Cuarta Transformación, brindar oportunidades a todas y todos.

