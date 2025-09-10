Asaltan a empleado bancario; le quitan 6 mil pesos en Tilapa

Un trabajador de una institución bancaria, encargado de la cobranza puerta a puerta, fue víctima de un asalto con violencia en el municipio de Tilapa.

El hombre, quien portaba el uniforme de Banco Azteca y finalizaba su jornada laboral en esta comunidad, fue interceptado por dos sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta.

Los agresores lo amenazaron directamente, apuntándole con sus armas para obligarlo a entregar el dinero que había recolectado previamente en la comunidad de San Miguel.

Los delincuentes lograron sustraer 6 mil pesos en efectivo, así como un teléfono celular valuado en aproximadamente 5 mil pesos, para después huir del lugar.

El afectado dio aviso a las autoridades, quienes desplegaron un operativo en la zona, aunque sin éxito en la localización de los responsables.

Posteriormente, el trabajador fue trasladado a la comandancia, donde se le invitó a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Se confirmó que no presentaba lesiones físicas.

#Seguridad 🚨 Durante este martes un trabajador de Banco Azteca reportó ser víctima de un asalto en el municipio de Tilapa, donde hombres armados y a bordo de una motocicleta lo interceptaron para robarle el dinero en efectivo que previamente había recolectado en la comunidad de… pic.twitter.com/AHu3OJDSZq — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 10, 2025

Editor: Renato León

Te recomendamos: