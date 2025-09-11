Proponen aumentar multas por invadir ciclovías en Puebla

El regidor Leobardo Rodríguez Juárez propuso en la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal agregar en la Ley de Ingresos del próximo año multas a los automovilistas que invadan los carriles confinados de las ciclovías, las cuales alcanzarían los 11 mil pesos.

Durante su intervención en Asuntos generales, el también presidente de la Comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos del Cabildo de Puebla explicó que el nuevo concepto se aplique en 2026, para homologarlo a las multas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Esto, ya que las multas actuales no han inhibido la invasión de ciclovías, pues rondan los 800 pesos.

“Tenía una alta potencialidad de siniestro, igual que en la ciclovía, que es todavía peor que quien invade un carril de ciclovía obliga al ciclista a bajar al arroyo vehicular, y bueno, en los últimos años se han documentado auténticas tragedias de que un ciclista tiene que bajarse al arroyo vehicular y han perdido la vida”, dijo.

Rodríguez Juárez compartió que lo ha abordado con diferentes organizaciones ciclistas y de movilidad, por lo cual adelantó que van a formular la propuesta con más detalle, pero pidió al Tesorero Municipal Héctor González Cobián evaluarla e incorporarla en la ley.

“Siguen sin entender los nuevos espacios que se han destinado para ciclistas, siguen ocupándose por automovilistas en todo momento, en todo tiempo, y bueno, el experimento y el resultado que se tuvo con la sanción de RUTA ha sido favorable”, comentó.

El regidor morenista insistió en que el objetivo no es multar a nadie, sino que respeten estos espacios y no se provoque un siniestro vial.

El regidor panista Carlos Montiel Solana apoyó la propuesta y anunció que se va a sumar a la misma para seguridad de quienes transitan las ciclovías.

