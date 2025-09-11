Marcha pacífica de jóvenes recorre calles de Puebla

Unos 200 jóvenes participan en una manifestación pacífica que inició alrededor de las 10:30 horas desde la 3 Oriente en Puebla.

El contingente recorrió la Avenida Reforma, descendió por el bulevar 5 de Mayo hasta Plaza Dorada, continuó por la 43 Poniente y avanzó hasta el bulevar Carlos Camacho Espíritu. A las 12:45 horas, llegaron a las instalaciones de la Facultad de Arquitectura.

Durante la marcha, el sistema de transporte RUTA operó con normalidad, por lo que sólo hubo momentos de tránsito lento mientras los manifestantes avanzaban.

Te puede interesar: Lilia Cedillo continuará como rectora de la BUAP

Alrededor de las 13:00 horas, los participantes ingresaron a Ciudad Universitaria por la Avenida San Claudio y se dirigieron a la zona de Rectoría.

La manifestación no afectó vialidades principales, por lo que el tráfico en Ciudad Universitaria y el Centro Histórico transcurrió con normalidad.

#ConexiónVial 🛣️ Permanece cerrado el bulevar 5 de Mayo por manifestación.



El contingente avanzará hasta bulevar Luis Sánchez Pontón y Mártires 2 de Octubre. pic.twitter.com/1BOHqjhhPH — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 11, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: