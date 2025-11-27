Vinculan a proceso a 8 implicados en el homicidio de Carlos Manzo

Un juez federal vinculó a proceso a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y a siete escoltas por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. La audiencia concluyó esta madrugada tras casi 18 horas de deliberaciones en el caso ocurrido el 1 de noviembre.

El juzgador determinó prisión preventiva oficiosa para los ocho implicados durante la investigación complementaria. Los siete escoltas permanecerán en el penal de Mil Cumbres en Morelia, mientras que “El Licenciado” continuará en El Altiplano, Estado de México.

No obstante, el juez fijó un plazo de tres meses para concluir las pesquisas del caso. Durante la audiencia, Jorge Armando “N” denunció ser víctima de tortura, golpes y amenazas, por lo que se ordenó al Ministerio Público investigar estos señalamientos.

“El Licenciado” fue vinculado por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, mientras que los escoltas fueron imputados por homicidio calificado en comisión por omisión. Previamente, la Fiscalía de Michoacán identificó a tres autores materiales.

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado en un ataque armado durante un evento por el Día de Muertos en el municipio de Uruapan. Las investigaciones señalan que los atacantes realizaron labores de seguimiento y logística antes del homicidio del alcalde.

