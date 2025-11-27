Identifican a sospechoso de herir a guardias nacionales en Washington D. C.

Un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en 2021, Rahmanullah Lakamal, fue identificado como el presunto autor del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., quienes permanecen en estado crítico tras el ataque.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el sospechoso se encuentra bajo custodia tras el incidente ocurrido este miércoles. Las autoridades señalaron que Lakamal recibió asilo en 2024 durante la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con reportes, el ataque ocurrió cuando los guardias realizaban “patrullas de alta visibilidad” cerca de la Casa Blanca. El subdirector Jeffery Carroll detalló que el sujeto “levantó su brazo con un arma de fuego y disparó contra la Guardia Nacional”.

Te puede interesar: Incendio en complejo habitacional de Hong Kong deja 13 muertos

La alcaldesa Muriel Bowser calificó el hecho como un “tiroteo selectivo” y confirmó que los soldados pertenecen a la Guardia Nacional de Virginia Occidental; de momento, las investigaciones descartan la participación de otros atacantes.

A su vez, el presidente Trump responsabilizó a la administración Biden en un video desde Mar-a-Lago. Horas después, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendió indefinidamente el procesamiento de casos de inmigrantes afganos.

El tiroteo ocurrió en una zona turística cercana a la Casa Blanca y un concurrido centro de tránsito. Tras ser detenido, el sospechoso fue trasladado a un hospital local mientras continúan las investigaciones sobre los motivos del ataque y conexiones.

Te recomendamos: