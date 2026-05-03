ASE detecta irregularidades por 598.7 mdp en tres municipios

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla detectó posibles irregularidades financieras por 598.7 millones de pesos en las Cuentas Públicas 2024 de los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, los cuales conforman la zona metropolitana.

Estos montos corresponden tanto a los expresidentes municipales que terminaron sus gestiones el 14 de octubre de 2024 como a dos meses de operaciones de las actuales administraciones.

San Andrés Cholula

San Andrés Cholula es la demarcación con la mayor cantidad de recursos bajo observación, los cuales ascienden a 305 millones de pesos, durante el último año de gobierno del exedil del PAN, Edmundo Tlatehui Percino, concentrando más de la mitad del total de la zona metropolitana.

Combustible y aditivos (22.2 mdp) : Aunque existe documentación legal, no se presentaron los contratos, cortes diarios de consumo ni la justificación para omitir licitaciones públicas.

: Aunque existe documentación legal, no se presentaron los contratos, cortes diarios de consumo ni la justificación para omitir licitaciones públicas. Adquisición de terrenos (23.4 mdp) : No se acreditó la fuente de financiamiento ni se demostró el apego a la disciplina financiera y contabilidad gubernamental.

: No se acreditó la fuente de financiamiento ni se demostró el apego a la disciplina financiera y contabilidad gubernamental. ⁠Orden social y cultural (22.6 mdp): Se detectaron contratos firmados por funcionarios sin facultades legales, además de la falta de procedimientos de licitación y evidencia de la recepción de los servicios.

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Cuautlancingo

Cuautlancingo, gobernado en ese momento por el exalcalde panista Filomeno Sarmiento Torres, presenta el segundo monto más alto, con irregularidades centradas en la adquisición de insumos básicos y materiales.

⁠Alimentos (3.1 mdp) : Productos destinados a salud y educación carecen de justificación técnica y de los motivos por los cuales se omitió realizar una licitación pública.

: Productos destinados a salud y educación carecen de justificación técnica y de los motivos por los cuales se omitió realizar una licitación pública. ⁠Cemento y concreto (2.4 mdp): La ASE determinó que no se acreditó que la adjudicación al proveedor garantizara las mejores condiciones de precio y calidad para el municipio.

San Pedro Cholula

En San Pedro Cholula, la expresidenta del PAN, Paola Angon Silva, dejó inconsistencias que abarcan diversos rubros operativos y de infraestructura.

⁠ Mantenimiento de inmuebles (9.7 mdp) : Es la observación individual más alta del municipio; no se presentaron contratos, dictámenes, pólizas ni actas de entrega-recepción.

: Es la observación individual más alta del municipio; no se presentaron contratos, dictámenes, pólizas ni actas de entrega-recepción. Arrendamiento de transporte (3.1 mdp) : El ayuntamiento omitió responder a esta observación, por lo que carece de cualquier soporte documental.

: El ayuntamiento omitió responder a esta observación, por lo que carece de cualquier soporte documental. Mobiliario y equipo (3.0 mdp) : Falta total de pólizas contables, comprobantes fiscales (CFDI) y evidencia de pagos realizados.

: Falta total de pólizas contables, comprobantes fiscales (CFDI) y evidencia de pagos realizados. ⁠Renta de edificios (1.8 mdp): No se presentó evidencia que justifique el arrendamiento ni la alineación de este gasto con los programas presupuestales.

Editor: César A. García

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