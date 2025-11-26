Cabildo de Puebla aprueba dar en comodato el Paseo Bravo hasta 2030

El Cabildo de Puebla aprobó por unanimidad que el alcalde José Chedraui Budib pueda suscribir un contrato con Convenciones y Parques del gobierno estatal para dar en comodato el parque Miguel Bravo, conocido como Paseo Bravo y pedirle autorización al Congreso del estado para que sea hasta 2030.

En sesión extraordinaria de Cabildo, este miércoles, el secretario del Ayuntamiento de Puebla, Joaquín Espidio Camarillo, explicó que será su dependencia la que realice los trámites legales para cumplir con el punto de acuerdo aprobado.

La sindica municipal Mónica Silva Ruiz emitió su opinión jurídica al indicar que, esta acción es posible para mejorar la prestación de funciones y servicios públicos, promover el progreso y bienestar a la población mediante el fomento a la educación, empleo y productividad.

Asimismo, recordó que el comodato es un contrato por el que el comodante se obliga a conceder de manera gratuita y temporal el uso de un bien fungible mueble e inmueble y el comodatario contrae la obligación de restituir el mismo bien al terminar el contrato.

“Por lo que se considera que esta figura jurídica garantiza que el bien inmueble municipal se utilice de manera legítima y en beneficio de la comunidad, sin comprometer la propiedad del municipio y asegurando la devolución al concluir el plazo pactado el cual se ha establecido para diciembre de 2030”, apuntó.

Hay que recordar que el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció en días pasados que construirá un pasaje en nombre de los fundadores de Puebla que será conocido como “Paseo de la Talavera”.

Armenta Mier agregó que la intervención del lugar a cargo del gobierno estatal será rehabilitar áreas verdes, reorganizar el entorno urbano y reforzar la seguridad en la zona.

