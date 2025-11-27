Andrés Villegas acusa a Nacho Mier de “campaña de difamación” en su contra

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, acusó al senador Ignacio Mier Velazco y a su hijo, el diputado federal Ignacio Mier Bañuelos, por orquestar una campaña de difamación en su contra.

En entrevista, afirmó que la familia Mier emprendió la campaña negra debido a que están “enojados” por haber perdido el poder político del municipio de Tecamachalco, donde tenían acuerdos con grupos delictivos.

Apuntó que, como consecuencia, han difundido acusaciones falsas en su contra a través de columnistas, acusándolo por sostener presuntos nexos con el crimen organizado en la región.

Tal vez te interese: Andrés Villegas denuncia que gruyeros amenazaron a sus familiares

#Puebla 🗣️ El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas, acusó al senador Ignacio Mier y a su hijo, el diputado federal Nacho Mier Jr., por orquestar una campaña de difamación en su contra.



Afirmó que están “enojados” por haber perdido poder político en… pic.twitter.com/1C2xM8dRO3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 26, 2025

Pese al “fuego amigo” al interior de Morena, el diputado descartó pedir la intervención de la dirigencia nacional del partido para mediar el conflicto.

El legislador aseguró que cuenta con legitimidad como presidente del Consejo Estatal, así como con el respaldo ciudadano en el Distrito de Tecamachalco.

En ese sentido, afirmó que no cederá ante la campaña negra y continuará trabajando en la agenda de seguridad que encabeza en el Congreso local.

Además, Villegas adelantó que en los siguientes días se aprobará un paquete de reformas enfocadas a disminuir la incidencia delictiva en el estado.

Te recomendamos: