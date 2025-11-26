Prevén que Totimehuacan se convierta en municipio en 2026

El diputado local del PT, José Luis Figueroa Cortés, previó que será a inicios del 2026 cuando se concrete la constitución de San Francisco Totimehuacan como el municipio 218 de Puebla.

En entrevista, señaló que continúa el proceso para que la junta auxiliar de la capital poblana obtenga el estatus de municipio.

Apuntó que han entablado mesas de trabajo con académicos, especialistas y juristas para la elaboración del decreto que tendrá que aprobar el Congreso del Estado.

Tal vez te interese: Totimehuacán reuniría 70 mil firmas para ser municipio en unos meses

Además, dijo que continúan con la recolección de firmas ciudadanas que respaldarán la solicitud formal, ya que la ley establece un mínimo de 70 mil firmas de apoyo.

El legislador previó que, de concretarse el proceso durante el próximo periodo legislativo que arranca el 15 de enero de 2026, Totimehuacan podría celebrar su primera elección de presidente municipal en el 2027.

El diputado local del PT, José Luis Figueroa, previó que será a inicios del 2026 cuando se concrete la constitución de San Francisco Totimehuacan como el municipio 218 del estado, ya que continúan en el proceso de cumplir con todos los requerimientos.

@_VeraFernandez pic.twitter.com/Xwqi8uXie6 — ContraReplica Puebla (@ContraReplicaPu) November 26, 2025

También aclaró que, si bien la Ley Orgánica Municipal pide un consenso, no se requiere el “aval” del Gobierno del Estado o del Ayuntamiento de Puebla para proceder con el decreto.

No obstante, confirmó que han estado trabajando de la mano con la administración estatal del gobernador Alejandro Armenta Mier y del alcalde Pepe Chedraui.

Finalmente, recordó que las evaluaciones técnicas y jurídicas contemplan que este nuevo municipio se conforme con cinco juntas auxiliares adicionales a San Francisco Totimehuacan.

Editor: Renato León

Te recomendamos: