Posible regulación de “arrancones” divide opiniones de oposición en el Congreso

La posible regulación de los ‘arrancones’ dividió opiniones entre las bancadas de oposición del Congreso de Puebla.

Diputadas locales de Movimiento Ciudadano (MC) y PRI discreparon sobre la propuesta que realizó el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra.

La legisladora de MC, Fedrha Suriano Corrales, respaldó la iniciativa para construir una pista de cuarto de milla y habilitar el autódromo Miguel E. Abed para las carreras de automóviles.

Y es que coincidió en que es necesario dar salida a los jóvenes que participan en los arrancones, sin que tengan que arriesgar su vida haciéndolo de forma clandestina.

#Puebla La diputada local de MC, Fedrha Suriano, se pronunció a favor de regular las carreras autos, como lo propuso el Gobierno del Estado.



Apuntó que establecer los “arrancones” como una actividad recreativa con lineamientos de seguridad, evitará más pérdidas de vidas de… pic.twitter.com/vnQV2PozBS — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 26, 2025

En ese sentido, consideró positivo emitir una reglamentación y reformas legales para que las carreras se lleven a cabo de forma segura, como una actividad recreativa.

Aunque señaló que existen temas más importantes que resolver, dijo que sería una alternativa para que no se repitan más accidentes de tránsito como el ocurrido en la Vía Atlixcáyotl el pasado fin de semana.

En contraparte, la representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, se pronunció en contra de la regulación de las carreras.

#Puebla Por su parte la legisladora del PRI, Delfina Pozos, se pronunció en contra de la medida, al señalar que existen temas más importantes en los cuales trabajar y los municipios deben aplicar la ley para quienes participen en los ‘arrancones’.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/VKEKWvagrD — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 26, 2025

Apuntó que se trata de un tema que se encuentra prohibido en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, lo cual se debe respetar y aplicar.

Subrayó que los gobiernos municipales están obligados a implementar operativos para inhibir dichas prácticas, ya que ponen en riesgo la vida de las personas.

Pozos Vergara remarcó que se trata de una responsabilidad compartida, pues los arrancones se realizan en vialidades colindantes entre Puebla, Cholula, Cuautlancingo y Coronango.

