Joven escapa de intento de agresión sexual en Bosques de San Sebastián

Una joven de aproximadamente 20 años escapó de un intento de agresión sexual en la colonia Bosques de San Sebastián gracias a su reacción y la intervención de un vecino.

El miércoles, la víctima descendió de una unidad de la ruta 52 en la calle 2B y caminaba hacia su hogar cuando un sujeto desconocido la acorraló en una calle oscura.

Sin mediar palabra, el agresor intentó amedrentarla y realizar tocamientos lascivos, momento en que ella lo mordió y gritó pidiendo auxilio.

Un vecino cercano acudió alertado por los gritos, lo que obligó al victimario a huir del lugar. El ciudadano tomó una fotografía del agresor, aunque la imagen no es clara, y ya se ha alertado a la comunidad sobre su presencia.

La joven fue acompañada hasta su domicilio en seguridad. Hasta el momento, se desconoce si ha presentado denuncia formal ante el Ministerio Público.

Editor: César A. García

