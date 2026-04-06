Brote de sarampión supera los 15 mil casos confirmados en México

El sarampión en México superó los 15 mil casos en lo que va del 2026 y continúa su aumento, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión de la Secretaría de Salud con corte al 3 de abril.

Las cifras reportan 15 mil 151 casos confirmados, marcando varias semanas consecutivas de incrementos progresivos en los contagios, principalmente entre las poblaciones más vulnerables.

Las infancias de entre 1 y 4 años concentran la mayor cantidad de contagios, con mil 964 casos, lo que representa un foco crítico para las autoridades sanitarias en la estrategia de vacunación.

El segundo grupo más afectado corresponde a personas de 25 a 29 años, con mil 781 casos, lo que evidencia que el sarampión también impacta a jóvenes adultos y no solo a menores de edad.

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No obstante, la tasa de incidencia más elevada se registra en el sector de menores de un año, con 74.15 casos por cada 100 mil habitantes, seguidos por los grupos de 1 a 4 años y 25 a 29 años.

Respecto a las defunciones, se han confirmado 36 acumuladas en el periodo 2025-2026, distribuidas en diez estados, destacando Chihuahua con 21 casos, seguido por Jalisco con cinco.

Para frenar los contagios, la Secretaría de Salud de México reportó que hasta el 31 de marzo se aplicaron 17.2 millones de vacunas contra el sarampión, reforzando la cobertura en todo el país.

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