OMS acusa a EU de usar argumentos “falsos” para justificar su retiro

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que los argumentos utilizados por Estados Unidos para justificar su retirada del organismo son “falsos”.

Advirtió que el retiro de Estados Unidos hace que tanto ese país como el resto del mundo sean “menos seguros”, al tiempo que expresó su esperanza de que en el futuro vuelva a participar activamente en la OMS.

La salida estadounidense se concretó un año después de que el presidente Donald Trump firmara, el 20 de enero de 2025 —horas después de asumir el cargo—, un decreto para abandonar la organización.

El pasado jueves 22 de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., confirmaron mediante un comunicado oficial conjunto que el retiro ya es formal.

Ambos funcionarios acusaron a la OMS de múltiples fallos durante la pandemia de COVID-19, de actuar contra los intereses de Estados Unidos y de haber “desprestigiado y mancillado” al país.

Por su parte, la OMS rechazó estas acusaciones y afirmó que el comunicado estadounidense “contiene información inexacta”. También negó haber obstruido el intercambio de información durante la pandemia.

El organismo recordó que Estados Unidos, miembro desde 1948, puede retirarse si cumple con un año de preaviso y con sus obligaciones financieras que se estiman en alrededor de 260 millones de dólares.

As a founding member of @WHO, the United States of America has contributed significantly to many of WHO’s greatest achievements, including the eradication of smallpox. WHO has always engaged with the US, and all Member States, with full respect for their sovereignty.… pic.twitter.com/5Zvik5TVo6 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 24, 2026

