Localizan con vida a “La Nicholette” tras secuestro en Culiacán

Las autoridades de Sinaloa informaron que la influencer Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette” o “La Muchacha del Salado”, fue localizada con vida tras haber sido privada de la libertad el pasado 20 de enero en Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, el secuestro ocurrió en el sector Isla Musalá, al norte de la capital sinaloense. En redes sociales circuló un video en el que se observa a una mujer sometida por al menos dos hombres y obligada a subir a un vehículo.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda a nombre de Nicole Pardo Molina, en la que se detallaba que al momento de su desaparición vestía blusa morada, pantalón negro, huaraches y un moño negro.

“La Nicholette” es una figura ampliamente reconocida dentro de la cultura digital y musical de Sinaloa. La creadora de contenido construyó su identidad pública a partir de presumir un estilo de vida asociado al lujo, la ostentación y la música regional.

Su notoriedad creció en 2023, cuando mandó a componer el corrido “La Muchacha del Salado”, interpretado por Grupo Arriesgado, tema que supera los 20 millones de reproducciones en YouTube y la posicionó dentro del entorno de los corridos urbanos.

Además, Nicole Pardo Molina suma más de 100 mil seguidores tanto en TikTok como en Instagram, donde comparte viajes, rutinas personales y contenidos relacionados con negocios y vehículos de lujo, entre ellos su peculiar Tesla Cybertruck color lila.

