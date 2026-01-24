Agente de ICE mata a hombre durante operativo en Minneapolis

Un agente federal de migración mató a tiros a un hombre este sábado en Minneapolis, Minnesota, en medio de una protesta contra las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

De acuerdo con la autoridad federal, los agentes realizaban una operación contra un extranjero en situación irregular, buscado por un presunto delito de agresión violenta, cuando el sujeto, de 51 años, se aproximó con una pistola semiautomática calibre 9 milímetros.

El DHS sostuvo que intentaron desarmarlo, pero el hombre se resistió de manera violenta, lo que llevó a uno de los oficiales a disparar al considerar que su vida y la de sus compañeros estaba en riesgo. A pesar de ser atendido, fue declarado muerto en la escena.

La dependencia agregó que el individuo portaba dos cargadores y no llevaba identificación al momento del incidente. Tras el tiroteo, llegaron manifestantes que, según la versión oficial, intentaron obstruir y agredir a los elementos federales de migración.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó el fallecimiento, ocurrido poco más de dos semanas después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abatieran a una mujer dentro de su vehículo durante otro operativo similar.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, condenó el hecho y exigió el retiro inmediato de los agentes federales del estado, al considerar inaceptable la continuidad de estos operativos, los cuales calificó como violentos y carentes de supervisión adecuada.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

