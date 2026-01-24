Boletos para BTS en México se agotan en menos de una hora

Ticketmaster confirmó que los boletos para los tres conciertos que la banda surcoreana BTS ofrecerá en la Ciudad de México se agotaron este sábado en menos de una hora tras el arranque de la venta general.

La alta demanda dejó sin entradas para las fechas programadas del próximo 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Además, se confirmó que más de un millón de fans participaron en las filas virtuales.

La venta general inició a las 9:00 horas y, en menos de 40 minutos, todos los accesos quedaron agotados, de acuerdo con reportes de usuarios y con el aviso que actualmente muestra la plataforma de la boletera.

Posteriormente, Ticketmaster confirmó en redes sociales que los boletos para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en México estaban completamente vendidos y pidió evitar compras fuera de canales oficiales.

La expectativa por el regreso de BTS al país se reflejó desde la preventa para fans del viernes 23 de enero, cuando más de 180 mil personas ingresaron a la sala de espera virtual durante los primeros minutos.

Para la venta general, usuarios y fans de la banda compartieron turnos de fila superiores a las 400 mil personas, una cifra muy por encima de la capacidad del recinto, que será de casi 50 mil para cada show.

El pasado jueves, OCESA dio a conocer los precios oficiales, que con cargos incluidos iban de mil 767 pesos hasta 13 mil 330 pesos, según la zona. Mientras que los boletos VIP alcanzaron los 17 mil 782 pesos.

A pocas horas de la preventa, comenzaron a aparecer boletos en plataformas de reventa, con precios muy por encima de los oficiales. Los costos en estos sitios van desde los 11 mil hasta más de 120 mil pesos.

Los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en México se encuentran agotados, evita comprar fuera de canales oficiales. pic.twitter.com/9tYzOhHu8F — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) January 24, 2026

