Evaluarán daños en la Catedral de Puebla tras incidente

Ante los hechos ocurridos durante la madrugada de este sábado 24 de enero en la Catedral de Puebla, la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural informa que se trabaja de manera coordinada con la Arquidiócesis de Puebla, el Centro INAH Puebla, el Gobierno del Estado y diversas dependencias municipales, con el objetivo de brindar el acompañamiento necesario y atender de manera oportuna esta situación.

Durante un recorrido de inspección realizado en las primeras horas de este día, en el que participó personal de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, el INAH, la Arquidiócesis de Puebla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se determinó que se llevará a cabo la dictaminación correspondiente por parte de especialistas en restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia para identificar el alcance de los daños ocasionados.

Derivado de los resultados de dicho dictamen, serán las instancias federales y la Arquidiócesis de Puebla quienes realizarán el proceso e indagatorias para dar con la o las personas responsables.

Asimismo, se reforzará la seguridad en la zona con el propósito de prevenir hechos similares y garantizar la protección de este inmueble histórico.

La Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural reitera el llamado a la ciudadanía a cuidar y respetar el patrimonio edificado de nuestra ciudad, un sitio emblemático reconocido a nivel mundial.

Participó SSC en atención al reporte y apoya para la localización de responsables

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su Dirección de Protección Civil Municipal, en coordinación con Bomberos del Estado, Protección Civil Estatal y corporaciones de seguridad, atendió de manera oportuna y eficaz el incendio registrado en la madrugada de este día en la Catedral, ubicada en el Centro de la ciudad.

Esta dependencia puntualiza que se trabaja de manera coordinadora e interinstitucional con el Gobierno del Estado para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

