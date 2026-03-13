Pepe Chedraui supervisa bacheo en Jardines de San Manuel

El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, realizó un recorrido de supervisión de las labores de bacheo en la calle Río Usumacinta entre Bulevar Circunvalación y Cto, Juan Pablo II, en la colonia Jardines de San Manuel, para verificar la correcta ejecución de los trabajos del programa “Bacheando Puebla”.

Inspeccionó los avances de las labores de bacheo, mismos que se realizan en diferentes puntos de la ciudad de Puebla, con lo que se garantiza la construcción de una capital en orden y atendiendo una de las principales necesidades de poblanas y poblanos.

Durante su recorrido, constató que las cuadrillas realicen sus labores conforme a los estándares de calidad establecidos, verificando el uso adecuado de materiales y el cumplimiento de los tiempos programados.

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