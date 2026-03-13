Ayuntamiento de Puebla acuerda aumento salarial con trabajadores

Con el objetivo de fortalecer los derechos laborales y asegurar mejores condiciones para las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad, se signó el Convenio de Revisión Salarial 2026 con el SUETHAPIPOPD Lic. Benito Juárez.

Con la presencia del alcalde Pepe Chedraui; del secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez; de la síndica municipal, Mónica Silva Ruiz; del secretario de Administración y Tecnologías de la Información, Juan José Tapia González; y de Gonzalo Juárez Méndez, líder del sindicato, se realizó esta firma de convenio que fue resultado de un proceso de negociación entre ambas partes para mejorar las condiciones salariales y laborales de las y los trabajadores de base.

El resultado de estas mesas fue un aumento del 4% al salario y del 13.5% a prestaciones en el contrato colectivo, dando una suma total de 17.5%.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de velar tanto por los derechos de la base trabajadora como por mantener la calidad del servicio público de cara a las y los poblanos.

Este convenio impulsa las condiciones laborales dignas y equitativas para todas y todos, en favor del bienestar laboral y el fortalecimiento de los derechos de las y los trabajadores.

