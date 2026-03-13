Niegan amenaza de ataque iraní con drones en Estados Unidos

La Casa Blanca negó que exista una amenaza de ataque con drones por parte de Irán contra territorio estadounidense, tras versiones difundidas en medios sobre un posible riesgo en el estado de California.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt desmintió una información publicada por la cadena ABC News, que señalaba que el FBI había alertado a departamentos de policía de California sobre posibles ataques iraníes.

“PARA SER CLAROS: No existe tal amenaza por parte de Irán a nuestra patria, y nunca existió”, afirmó la funcionaria estadounidense en la red social X al rechazar el contenido del reportaje difundido un día antes.

Asimismo, explicó que la publicación se basó en un correo electrónico enviado a autoridades locales sobre una pista sin verificar, un elemento que, según sostuvo, fue omitido en la nota difundida por la cadena.

Por ello, la portavoz pidió que ABC News se retracte de la información, al considerar que el reporte “inventa una historia al difundir información falsa para alarmar intencionalmente al pueblo estadounidense”.

El presidente Donald Trump señaló que existe una investigación sobre la supuesta amenaza, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que autoridades federales notificaron sobre el tema.

No obstante, el mandatario estatal señaló posteriormente que no existe una amenaza inminente, aunque las autoridades mantienen vigilancia ante posibles incidentes relacionados con el conflicto entre EU e Irán.

En este contexto, el FBI elevó el nivel de alerta terrorista dentro de Estados Unidos como medida preventiva, con el objetivo de anticipar posibles represalias derivadas de la ofensiva militar en Medio Oriente.

They wrote this based on one email that was sent to local law enforcement in California about a single, unverified tip. The email even… https://t.co/jKey9ahsNk — Karoline Leavitt (@PressSec) March 12, 2026

