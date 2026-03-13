SMDIF Texmelucan lleva jornada de servicios a Temaxcalac

El Sistema Municipal DIF de San Martín Texmelucan acercó la jornada de servicios “DIF Contigo” a la ciudadanía de San Baltazar Temaxcalac, con el objetivo de brindar asistencia social directa y gratuita.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González, encabezó la jornada de servicios donde entregó 3 sillas de ruedas para adultos y una infantil, mejorando la movilidad y calidad de vida de los beneficiarios.

En su intervención, destacó que el edil Juan Manuel Alonso Ramírez mantiene su compromiso con el bienestar de las familias y los grupos vulnerables del municipio; asimismo, reconoció a quienes se suman a la jornada otorgando atención cercana a la ciudadanía.

Durante la jornada se ofrecieron servicios gratuitos como atención dental, orientación nutricional, asesoría legal y psicológica, toma de presión y glucosa, cortes de cabello, donación de ropa, así como 25 esterilizaciones caninas y felinas.

Finalmente, cada mes una de las 11 juntas auxiliares que integran el municipio recibe la jornada de servicios “DIF Contigo8, con la finalidad de acercar atención integral a la población.

