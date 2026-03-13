Catean concesionaria de autos por presunto fraude en Prados de Agua Azul

Tras una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presunto caso de fraude en la compra de un vehículo en la concesionaria San Ángel Motors,

Los agentes de investigación realizaron un cateo en el inmueble ubicado en la colonia Prados Agua Azul, donde localizaron diversos indicios relacionados con posibles actividades ilícitas.

De acuerdo con el informe oficial, el 4 de febrero del presente año un ciudadano acudió a la sucursal ubicada en la 49 Poniente y 5B Sur con la intención de adquirir un automóvil.

Durante el proceso, personal del establecimiento le solicitó un pago inicial de 138 mil pesos por concepto de apertura, indicándole que el resto del monto —hasta completar los 260 mil pesos del costo total— sería cubierto durante el desarrollo de la transacción.

Sin embargo, al llegar la fecha pactada para la entrega de la unidad, los responsables no cumplieron con lo acordado ni realizaron la devolución del dinero, por lo que el afectado decidió presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Tras integrar los elementos de prueba en la carpeta de investigación, un juez de control otorgó una orden de cateo, la cual fue cumplimentada por agentes de la FGE el 12 de marzo.

Durante la diligencia fueron localizados indicios relacionados con el delito de fraude, así como diez paquetes plásticos con presuntas drogas.

Los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que el inmueble fue sellado por la FGE como parte de las investigaciones.

Editor: César A. García

