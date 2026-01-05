Detienen a dos presuntos responsables por homicidio en Lara Grajales

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que, derivado de un homicidio ocurrido en el municipio de Rafael Lara Grajales, realizó un cateo en un inmueble de la región con apoyo interinstitucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), logrando la detención de Jorge Luis N. y Maritza N., de 29 y 39 años de edad, respectivamente, como probables responsables del ilícito.

Los hechos se registraron el 14 de septiembre de 2025, durante un baile público que se llevaba a cabo en la calle Insurgentes, de la localidad Máximo Serdán, perteneciente al municipio antes referido. En ese lugar, un hombre sostuvo un altercado con los hoy imputados, quienes lo agredieron físicamente y con un instrumento punzocortante, ocasionándole lesiones que derivaron en la pérdida de la vida.

Como resultado de las investigaciones, se logró establecer la identidad de los probables responsables, por lo que se solicitaron y obtuvieron las órdenes de aprehensión y de cateo correspondientes en un inmueble ubicado en la zona.

Durante la ejecución de los mandamientos judiciales, se logró la detención de Jorge Luis N. y Maritza N., quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial.

En la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado aportó los datos de prueba necesarios, logrando que el Juez de Control determinara su vinculación a proceso como probables responsables del delito de homicidio calificado.

